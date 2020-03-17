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Сибирячка победила в конкурсе красоты MRS Global Universe

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © PR-агентство Pronline

Жительница Новосибирска Диана Стахеева стала победительницей международного конкурса красоты MRS Global Universe для замужних женщин в Сингапуре.

Стахеева — учредитель ежегодного межрегионального турнира по холодовому зимнему плаванию в Бердске, рекордсменка Новосибирской области по плаванию в ледяной воде, руководитель семейного бизнеса, автор проекта по поддержке детского спорта и молодая мама.

Международный конкурс красоты для замужних женщин проходил в Сингапуре и Индонезии. Финальное шоу включало в себя: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс с ответами на сложные вопросы, касающиеся проблем современного общества.

В итоге победительницей стала Стахеева Помимо главной победы она получила третье место в конкурсе талантов, она сочинила музыку и текст гимна конкурса.

«Я победила! Теперь я Mrs. Global Universe 2020! На этом ставлю точку в моей конкурсной карьере», — написала жительница Новосибирска на странице в Instagram.

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

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