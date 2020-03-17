Сибирячка победила в конкурсе красоты MRS Global Universe

Жительница Новосибирска Диана Стахеева стала победительницей международного конкурса красоты MRS Global Universe для замужних женщин в Сингапуре.

Стахеева — учредитель ежегодного межрегионального турнира по холодовому зимнему плаванию в Бердске, рекордсменка Новосибирской области по плаванию в ледяной воде, руководитель семейного бизнеса, автор проекта по поддержке детского спорта и молодая мама.

Международный конкурс красоты для замужних женщин проходил в Сингапуре и Индонезии. Финальное шоу включало в себя: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс с ответами на сложные вопросы, касающиеся проблем современного общества.



В итоге победительницей стала Стахеева Помимо главной победы она получила третье место в конкурсе талантов, она сочинила музыку и текст гимна конкурса.

«Я победила! Теперь я Mrs. Global Universe 2020! На этом ставлю точку в моей конкурсной карьере», — написала жительница Новосибирска на странице в Instagram.