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Названы скрытые переносчики коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Дети справляются с коронавирусом быстро и легко, но могут еще долго передавать инфекцию даже после исчезновения симптомов у них самих, выяснили китайские ученые.

Исследователи из медицинского центра Гуанчжоу изучили 745 детей в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые находились в тесном контакте с зараженными коронавирусом взрослыми, пишет MedicalXpress.

Только десять из этих детей сдали положительные анализы на коронавирус. Ни у одного из них не появилось опасных симптомов. Только у семерых детей была высокая температура, у других присутствовал кашель, боли в горле и заложенность носа.

Рентгенография грудной клетки также не показала признаков пневмонии ни у одного из детей. Однако риск передачи коронавируса от детей к более уязвимым взрослым сохранялся в течение более длительного времени, чем предполагалось.

В частности, анализ одного ребенка давал положительный результат на коронавирус даже через 13 дней после полного выздоровления и выписки из больницы. Ученые отмечают, что дети являются идеальными скрытыми носителями COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

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