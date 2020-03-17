Названы скрытые переносчики коронавируса

Дети справляются с коронавирусом быстро и легко, но могут еще долго передавать инфекцию даже после исчезновения симптомов у них самих, выяснили китайские ученые.

Исследователи из медицинского центра Гуанчжоу изучили 745 детей в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые находились в тесном контакте с зараженными коронавирусом взрослыми, пишет MedicalXpress.

Только десять из этих детей сдали положительные анализы на коронавирус. Ни у одного из них не появилось опасных симптомов. Только у семерых детей была высокая температура, у других присутствовал кашель, боли в горле и заложенность носа.

Рентгенография грудной клетки также не показала признаков пневмонии ни у одного из детей. Однако риск передачи коронавируса от детей к более уязвимым взрослым сохранялся в течение более длительного времени, чем предполагалось.

В частности, анализ одного ребенка давал положительный результат на коронавирус даже через 13 дней после полного выздоровления и выписки из больницы. Ученые отмечают, что дети являются идеальными скрытыми носителями COVID-19.