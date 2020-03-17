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Инспекторы задержали пьяную сибирячку за рулем с тремя детьми. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Сотрудники ДПС задержали пьяную женщину за рулем в Красноярске, в машине находились трое детей, сообщает УГИБДД по региону.

Автомобилист сообщил силовикам о том, что на улице Пограничников за рулём автомобиля Honda водитель ведёт себя неадекватно. Информация была оперативно передана ближайшему экипажу ДПС, который задержал машину.

«За рулём оказалась женщина с признаками сильного алкогольного опьянения. С ней в автомобиле находились трое детей, девяти, 15 и 16 лет. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, которое подтвердило состояние опьянения — 0,87 миллиграммов на литр», — говорится в сообщении.

Женщина объяснила экипажу, что муж уехал рыбачить, и она с детьми поехала за ним. Но мужа так и не нашла.

За вождение в нетрезвом виде ей грозит штраф от 30 тысяч и лишение водительских прав на 1,5-2 года.

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