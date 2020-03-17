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Свалку старых Lada обнаружили в Шотландии

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько старых праворульных Lada ржавеют на одном из автомобильных разборов в шотландском городе Глазго, фотографиями в Facebook поделился местный житель.

На снимках представлены две «восьмерки» — красная и золотистая в редкой версии Sedona, а также «Нива». Судя по номерам, машины были куплены в середине 1990-х годов.

Автомобили уже начали разбирать на детали, например, «Нива» лишилась колес и половины салона.

АвтоВАЗ экспортировал машины в Великобританию и Шотландию с 1974 года, пик популярности моделей пришелся на середину 80-х годов. Но затем интерес пошел на спад, и в 1997 году продажи были прекращены.

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

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