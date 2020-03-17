Российская миссия высадиться на Южном полюсе Луны

Россия планирует первый пилотируемый полет на Луну в 2030 году, высадится российская миссия должна на Южном полюсе спутника, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

«Вероятно, что ближайшая окрестность Южного полюса станет местом расположения лунных баз. Возможно, что именно туда отправится первая пилотируемая экспедиция», — приводит РИА Новости слова Мтпрофанова, сказанные им заседании Совета РАН по космосу.

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Ученый отметил, что «именно с Южного полюса начнется изучение, освоение и использование лунных ресурсов, причем не только для того, чтобы их доставлять на Землю, но также для того, чтобы из лунного вещества создавать элементы лунной инфраструктуры».

Россия в 2029 году планирует облет Луны, а в 2030-м — первую высадку российских космонавтов на ее поверхность. Для этого ведется разработка пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») и сверхтяжелой ракеты «Енисей».