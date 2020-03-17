Восстановленный танк Т-34 возглавит Парад Победы в Бурятии

Военнослужащие из Бурятии восстановили танк Т-34, простоявший много лет на постаменте. Легендарная боевая машина возглавит юбилейный Парад Победы, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО, несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения.

Военные провели ряд проверок с проездами и разворотами танка по плитке. Испытания показали, что восстановленный танк Т-34 сможет впервые возглавить военный парад на 9 мая в городе Улан-Удэ, не повредив при этом плиточное покрытие площади.

После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность.