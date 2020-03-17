Bloomberg предупредил о росте курса доллара до 97 рублей

Российская валюта, в случае продолжения падения мировых фондовых рынков из-за пандемии коронавируса, обрушится еще сильнее, вплоть до уровня 97 рублей за доллар, считают аналитики агентства Bloomberg.

Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками ( в том числе и рубль) может упасть еще сильнее.

«Несмотря на то, что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — приводит РБК мнение экспертов Bloomberg.

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Наихудшие перспективы, по оценке аналитиков, у турецкой лиры, по отношению к ней доллар может подорожать на 39%. Однако Bloomberg отмечает, что власти Турции сдерживают падение лиры (с января 2020 года курс доллара к ней повысился только на 6,7%), а потому и в будущем оно может оказаться меньше расчетного.

На втором месте в списке потенциально уязвимых валют оказался российский рубль, за последние недели курс доллара к нему вырос на 18%, но может прибавить еще 29,5%. Bloomberg не указывает будущего курса, но если отсчитывать от нынешнего, составляющего около 75 рублей за доллар, то он подорожает примерно до 97 рублей.

С начала января 2020 года биржевой курс доллара к рублю вырос примерно на 20% — с 62 рубля 3 января до 74–75 рублей. В ходе торгов 16 марта стоимость доллара на Московской бирже поднималась до отметки 75,17 рубля, евро — до 84,38 рубля.