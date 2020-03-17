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Спикера иркутского парламента отправили в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подал в отставку в связи с переходом в Госдуму, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Глава областного парламента Сергей Сокол сложил с себя полномочия председателя Законодательного собрания Иркутской области на 28-й сессии. Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата Государственной Думы, освободившегося после назначения Ольги Баталиной замминистра труда и соцзащиты РФ», — прокомментировали в пресс-службе.

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Сокол — уроженец Севастополя. В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 2002 года работал заместителем губернатора Красноярского края.

В 2008 году работал первым замгубернатора Приангарья. Позднее работал в компании «Ростех». С сентября 2018 года являлся председателем Заксобрания области. Его кандидатуру на этот пост предложила партия «Единая Россия».

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

suportar

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