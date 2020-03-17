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Суслики проснулись в красноярском Татышев-парке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Greg Schechter from San Francisco, USA / CC BY 2.0

Первые суслики проснулись в красноярском Татышев-парке, они раньше времени вылезли из норок из-за теплой зимы.

Суслики обычно просыпаются в апреле, но из-за теплой и малоснежной зимы, они вылезли из норок уже в марте. Местные жители сразу начали подкармливать проснувшихся животных. Но фаст-фуд и сладости опасны для зверьков, давать им можно только морковь, яблоки, крупы, семечки.

По оценкам зоологов, летом в Татышев-парке в среднем проживает порядка 4 тысяч сусликов. Зверьки живут колониями по 20 особей. Почти сразу после пробуждения у них начинается брачный период.


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