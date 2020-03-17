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Кладоискатель из Приангарья дважды стал жертвой мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © geralt / Pixabay License

Житель одной из деревень Иркутской области решил начать поиски старинных монет и купить для этого металлоискатель. В итоге он отдал больше 25 тысяч рублей мошенникам, так и не приступив к поискам клада, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина в Тайшетском районе Иркутской области решил заняться поиском старинных монет, для этого ему необходим был металлоискатель. Приобрести прибор он решил на одном из сайтов и связался с автором объявления. 

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«Владелец» металлоискателя потребовал аванс в размере 10 тысяч рублей, и, получив деньги, отправил покупателю квитанцию, заверяющую, что товар отдан транспортной компании.

Кладоискатель, не получив в обещанный срок долгожданного прибора, позвонил в компанию перевозчика, назвал номер квитанции и узнал, что такого отправления и номера документа не существует. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Через три дня мужчина обратился к другому продавцу с просьбой продать металлоискатель. «Продавец» согласился и даже выслал видеозапись, демонстрирующую работу детектора, но потребовал стопроцентную предоплату. 

Мужчина перевел на счет афериста более 15 тысяч рублей, товар не получил и понял, что в очередной раз попался на уловки аферистов. Полицейские провели с ним разъяснительную беседу, напомнили о мерах безопасности совершения сделок в Сети, и попросили не доверять непроверенным продавцам.

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

great_america

Улица Обнуления чем не нравится?

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?