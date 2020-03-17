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Комплект для сбора масок начали продавать в аптеках Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Муниципальная аптечная сеть начала предлагать новосибирцам марлю и инструкцию по производству масок из-за их дефицита, сообщила Sibnet.ru представитель одной из аптек аптеки.

«У нас есть марля и инструкция, как медицинскую маску сделать самому. Нет масок (готовых)», —рассказала собеседница.

В большинстве частных аптек Новосибирска масок в продаже нет. В Муниципальной новосибирской аптечной сети они есть, но только по ряду адресов, судя по сайту организации. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что аптеки не подведомственны Минздраву, но по его данным, в Новосибирской муниципальной аптечной сети есть около 70 тысяч масок.

«У нас открылось производство масок. Они изготавливают 20 тысяч штук в день с возможностью увеличения объема. С Роздравнадзором проводятся мероприятия, чтобы зарегистрировать маски, как изделия медицинского назначения. Пока они выпускаются, как маски хозяйственного назначения», — сказал Хальзов.

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