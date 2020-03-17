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КХЛ остановила сезон на неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении приостановить текущий сезон на семь дней.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой КХЛ.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.

Два клуба КХЛ — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс», пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от дальнейшего участия в соревновании в связи с угрозой коронавируса. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской «Сибирью» соответственно.

Также в следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и «Динамо», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Тема: Распространение коронавируса
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