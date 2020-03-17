Little Big выпустили маски с логотипом CorUNOvirus

Группа Little Big создала ограниченную партию масок с
логотипом CorUNOvirus, предупредив, что они не является продукцией медицинского
назначения.
«Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus!
Модели доступны только в чёрном цвете, чтобы соперники не разглядели следы
ваших микробов», — говорится в сообщении группы в Instagram.
Одна маска стоит тысячу рублей, а количество сувениров
ограничено. В продаже есть маски с логотипом группы, а также с надписью CorUNOvirus,
который пинает танцор из клипа «Uno» Дмитрий Красилов.
Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме с
песней «Uno». Клип на композицию побил рекорды по просмотрам в YouTube среди
других представителей стран на конкурсе, видео посмотрели более 25 миллионов
раз, в то время как у других исполнителей просмотров не более 1,4 миллиона.