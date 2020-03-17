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Little Big выпустили маски с логотипом CorUNOvirus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband.shop instagram.com/littlebigband.shop

Группа Little Big создала ограниченную партию масок с логотипом CorUNOvirus, предупредив, что они не является продукцией медицинского назначения.

«Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в чёрном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов», — говорится в сообщении группы в Instagram.

Одна маска стоит тысячу рублей, а количество сувениров ограничено. В продаже есть маски с логотипом группы, а также с надписью CorUNOvirus, который пинает танцор из клипа «Uno» Дмитрий Красилов.

Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме с песней «Uno». Клип на композицию побил рекорды по просмотрам в YouTube среди других представителей стран на конкурсе, видео посмотрели более 25 миллионов раз, в то время как у других исполнителей просмотров не более 1,4 миллиона.


Тема: Евровидение-2020
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