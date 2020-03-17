Второй сезон «Ведьмака» пострадал от пандемии

Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» приостановили из-за коронавируса, предварительно работу прекратили на две недели.

«Здоровье команды — наша главная задача. Мы имеем дело с беспрецедентной глобальной пандемией, которая находится вне нашего контроля, а во многих случаях — с мандатами или ограничениями, введенными правительствами (включая ограничения на поездки во многих странах). Таким образом, мы приняли решение немедленно приостановить производство на две недели в это трудное время», — цитирует Hollywood Reporterисточник, близкий к производству сериала.

Первый сезон «Ведьмака» вышел в конце 2019 года. Сюжет сериала повествует о мутанте Геральте, который охотится и убивает чудовищ. Изначально премьера второго сезона была запланирована на 2021 год.

Ранее уже были приостановлены съемки фильмов «Миссия невыполнима 7» и «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Также из-за распространения коронавирусной инфекции перенесли ряд премьер, среди которых «Форсаж 9», «Не время умирать», «Тихое место 2».