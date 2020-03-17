Иркутянка попала в изоляцию из-за коронавируса в Ухане

Уроженку Иркутска Надежду Карачеву, оказавшуюся под наблюдением медиков в Ухане из-за плохого самочувствия, восхитила самоотверженность китайских врачей, сообщило издание «Синьхуа».

Карачева — докторант по специальности международных отношений в Хуачжунском педагогическом университете в городе Ухань. Из-за вспышки коронавирусной инфекции ей пришлось остаться в городе.

А в конце января женщина почувствовала себя плохо, у нее появилась высокая температура, кашель. Девушка узнала, что один иностранный студент, также обучающийся в ХПУ, заразился коронавирусом, и она случайно стала тем человеком, который общался с ним, цитирует ИноСМИ автора публикации.

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Ее отвезли в местную больницу, где провели полное обследование. «Я восхищаюсь работой этих врачей, которые трудятся без перерывов и выходных, чтобы помогать другим людям», — сказала россиянка.

Затем Карачеву переселилась в отель на карантин на три недели. Женщина жила в двухместном номере, который дезинфицировали ежедневно. По ее словам, врач также приходил к ней каждый день.

«Мой карантин закончился 1 марта. Перед тем как разрешить мне вернуться в общежитие, мне сделали два теста на коронавирус, результаты были отрицательными, и меня отпустили в общежитие», — сказала девушка.

Когда эпидемия закончится, девушка планирует встречаться с друзьями, есть пекинскую утку и национальные блюда, а также гулять вдоль озера Дунху в Ухане, как она это часто делала до эпидемии. «Я хочу, чтобы все были здоровы и не болели. Китай, борись! Ухань, борись! Мы с тобой!» — обратилась к жителям КНР сибирячка.