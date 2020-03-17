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Заболевшие коронавирусом знаменитости рассказали о своем состоянии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 4.0

Голливудский актер Идрис Эльба и звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью заразились коронавирусом и рассказали о течении своей болезни в социальных сетях, так же сделали другие заболевшие знаменитости.

«Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я был изолирован, так как узнал о моем возможном воздействии вируса», — написал в Twitter Идрис Эльба.

Всего о диагнозе Covid-19 публично сообщили четыре знаменитости, у всех болезнь протекает в легкой форме. Большую опасность вирус представляет для пожилых людей, а среди заразившихся артистов самый старший Том Хэнкс, ему 63 года. Идрису Эльбе 47 лет, Кристоферу Хивью 41 год, Ольге Куриленко 40 лет.

Хивью также сообщил в Instagram, что у него лишь легкие симптомы простуды, и он со своей семьей находится на самоизоляции.

«Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными», — написал актер.

По данным Минздрава на 16 марта, в России зарегистрировано 93 случаев коронавирусной инфекции, четыре человека выздоровели.


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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

great_america

Улица Обнуления чем не нравится?

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?