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Россия запретила въезд иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Igor Zarembo / Игорь Зарембо / CC BY-SA 3.0

Российские власти с 18 марта по 1 мая запретили въезд на территорию России иностранцев. Исключение сделано для дипломатов, экипажей транспортных средств, лиц, следующих на похороны, а также транзитных пассажиров, сообщает пресс-служба правительства.

«Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции <...> принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

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Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.

Ситуация об ограничениях на границе с Белоруссией вызвала перепалку с главой страны Александром Лукашенко. Он заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса», а закрытие границ не является эффективной мерой по борьбе с заболеванием. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, в то время как Россия «вся полыхает от коронавируса».

Москва в ответ завила, что белорусские власти не реагируют должным образом на распространение коронавируса и не принимают рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения мер.

Тема: Распространение коронавируса
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