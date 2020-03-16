Замглавы Барнаула задержали за миллионную взятку

Правоохранители задержали главу администрации Барнаула за взятку почти в 3 миллиона рублей, в обмен на которую он обещал одной из компаний региона покровительство, сообщает СУ СК края.

В должностные обязанности чиновника, пояснили следователи, входят вопросы градостроительства и земельных отношений. В прошлом году он сговорился с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой», получил от предпринимателя взятку в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело возбудили по статье «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Сегодня чиновника задержали, у него дома и на работе прошли обыски. В ближайшее время будет решаться вопрос об его заключении под стражу.