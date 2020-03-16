Конституционный суд одобрил правку Конституции

Конституционный суд РФ рассмотрел запрос главы государства Владимира Путина о внесении изменений в Основной закон и признал поправки в Конституцию и процедуру их принятия законными, об этом говорится на сайте органа.

В заключении говорится, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Также не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Одобренные поправки включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Законопроект поступил на рассмотрение суда 14 марта, по закону на итоговое заключение у суда было семь дней.