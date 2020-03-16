НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Конституционный суд одобрил правку Конституции

Источник:
Sibnet.ru
412 9
Фото: © пресс-служба Госдума РФ

Конституционный суд РФ рассмотрел запрос главы государства Владимира Путина о внесении изменений в Основной закон и признал поправки в Конституцию и процедуру их принятия законными, об этом говорится на сайте органа.

В заключении говорится, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Также не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Одобренные поправки включают в себя норму об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Законопроект поступил на рассмотрение суда 14 марта, по закону на итоговое заключение у суда было семь дней.

Тема: Конституционная реформа Путина
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Совфед утвердил решения регионов по Конституции
Кремль назвал условия нового срока для Путина
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституционный суд одобрил правку Конституции
•
Коронавирусом заразились еще 30 россиян
•
Нефть упала ниже 30 долларов
•
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
Как это работает
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Алтая отменил все мероприятия из-за коронавируса
Сибирь 16.03.2020 22:49
Замглавы Барнаула задержали за миллионную взятку
Сибирь 16.03.2020 22:34
Власти Кузбасса описали состояние больных коронавирусом
Сибирь 16.03.2020 17:54
Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 16.03.2020 16:33
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9483
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5971
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
4084
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
4015
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституционный суд одобрил правку Конституции
•
Коронавирусом заразились еще 30 россиян
•
Нефть упала ниже 30 долларов
•
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
131
Правительство увидело погружение России в новую реальность
67
Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией
43
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
36