Нефть упала ниже 30 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель впервые с января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае в понедельник упала на 12,7% — до 29,52 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI также упала — на 7,23%.

Распродажи на рынке нефти в понедельник происходят наряду с падением на мировых фондовых рынках — биржи Азии закрылись снижением в пределах 10%, падение на биржах Европы составляет 8-9%.

Нефть начала стремительно дешеветь после провала переговоров стран ОПЕК+ в начале марта, на которых производители намеревались выработать общую позицию по сокращению добычи.