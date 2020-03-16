Коронавирусом заразились еще 30 россиян

В России на 16 марта зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из 30 новых случаев коронавирусной инфекции 20 были зафиксированы в Москве. По три случая в Санкт-Петербурге и Самарской области, по одному — в Московской и Кировской областях, Пермском крае и республике Коми.

При этом семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные — завозные, уточнила она. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России официально зарегистрировано 63 инфицированных коронавирусом граждан.

По словам Голиковой, четыре пациента выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов, их жизни ничего не угрожает.

Порядка 15 тысяч человек находятся под жестким медицинским наблюдением, эти люди недавно вернулись из других стран. За весь период под наблюдением находилось свыше 50 тысяч человек, однако подавляющее большинство этих граждан оказались здоровы.