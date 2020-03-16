Порнозвезда пообещала отдаться создателю вакцины от коронавируса

Известная российская актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, пообещала заняться сексом с создателем вакцины от коронавируса

Девушка опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором рассказала, что оказалась на карантине из-за COVID-19. «Если выйду из дома, меня посадят», — сообщила своим подписчикам россиянка и уточнила, что готова отдаться за вакцину от вируса.

Порнозвезда также пожаловалась на однообразную еду — ей уже неделю приходится заказывать продукты на дом. Известно, что на карантин Бушуеву отправили сразу после возвращения в Россию из Италии, где она снималась в очередном фильме.