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«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», по которому топливо доставляется в Китай. Компания проведет профилактические работы, которые продлятся до 1 апреля, сообщает пресс-служба оператора.

Работа стартовали в понедельник, в 5.00 часов по московскому времени, отмечается в сообщении. Также указывается, что Решение о приостановке «Силы Сибири» было согласовано с китайской государственной компанией CNPC.

Газопровод запустили в декабре 2019 года, с его помощью газ доставляется с Чаяндинского месторождения в Иркутской области на север Китая. В сутки по нему проходит порядка 11-14 миллионов кубометров топлива.

Планируется, что профилактика грандиозного сооружения будет проходить дважды в год — весной и осенью. Протяженность «Силы Сибири» составляет около 3 тысяч километров. После запуска «Газпром» получил первый восточный маршрут для поставок трубопроводного газа.

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