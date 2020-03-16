Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным

Депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала про секретный разговор с президентом России Владимиром Путиным после своего выступления в нижней палате парламента, в ходе которого она предложила снять ограничения президентских сроков.

«Очень много хотите знать. А это секрет», — сказала она журналистам в ответ на вопрос о содержании беседы с Путиным, подтвердив при этом, что разговор с главой государства имел место.

Терешкова выдвинула предложение снять ограничения президентских сроков для Владимира Путина после принятия поправок к Конституции на пленарном заседании Госдумы 10 марта. После этого в Госдуму срочно приехал Путин.

Президент одобрил поправку и допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит Основному закону страны.