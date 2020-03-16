Власти Кузбасса описали состояние больных коронавирусом

Кемеровские пациенты, зараженные коронавирусом, не требуют перевода в блок интенсивной терапии, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«Один из пациентов практически не имеет никакой симптоматики, второй пациент — состояние между легкой и средней тяжести. Динамика у него есть, ухудшения точно нет. Последняя сводка — у него температуры нет, у него имелся кашель, боль в груди. Одышки не было, каких-то нарушений сознания не было, того, что требует (перевода) в блок интенсивной терапии, не было», — цитирует РИА Новости Цигельника.

Замруководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина опровергла информацию о том, что пациенты около недели не обращались к врачам, общались с широким кругом людей и пользовались общественным транспортом.

«Они находились, согласно постановлению об изоляции, один — на даче, другой — дома. Данных о том, что они посещали какие-то учреждения, нет. Это в данном случае фейки», — цитирует Кутькину ТАСС.

Власти Кузбасса заявили о двух подтвержденных случаях коронавируса в субботу, 14 марта. Эти жители Кемерова прилетели из Италии через Москву и Новосибирск 7 марта.