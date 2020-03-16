Редкое авто Tatra выставили на продажу

Автомобиль Tatra T600 Tatraplan 1949 года выставили на продажу. Машина не выезжала из гаража более 35 лет, но у нее практически нет ржавых деталей.

«Не гнилой, ржавчины минимум, простоял в гараже более 35 лет, переделкам не подвергался, 95% комплектный», — говорится в объявлении о продаже Tatra, размещенном на сайте Auto.ru.

Седан Tatra T600 Tatraplan производился в Чехословакии с 1948 по 1952 год. За это время с конвейера сошло более 6,3 тысячи экземпляров.

Двигатель у машины расположен сзади, его мощность 71 лошадиная сила. Коробка передач — механическая. Tatra T600 способна развивать скорость до 130 километров в час.

В 2010 году этот автомобиль был признан лучшей классической машиной в Великобритании в категории автомобилей 1940-х годов.

Машина находится в подмосковной Коломне. Хозяин попросил за нее 2,5 миллиона рублей.