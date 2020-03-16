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Курс доллара пробил отметку в 75 рублей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара к рублю, установленный на 17 марта, вырос до 74,9 рубля, евро поднялся до 84,11 рубля на фоне падения цен на нефть на семь процентов, следует из Московской биржи.

Во время торгов курс американской нацвалюты достигал отметки в 75,03 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 6,82%, до 31,54 доллара за баррель, приводит РИА Новости данные биржи.

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Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.

Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономики, остается пандемия коронавирусного заболевания, от которой погибли уже свыше 6,5 тысячи человек более чем в 140 странах.

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