Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Красноярец после посещения Австрии заболел ОРВИ, его анализы на коронавирус еще не готовы, сообщает главный внештатный инфекционист минздрава по краю Елена Тихонова.

«У него была температура 37,6 и небольшая боль, заложенность в области горла, что и характерно для данной инфекции. Либо это респираторная инфекция, либо короно, здесь клиника возможна одинаковая», — сказала телеканалу «Енисей» Тихонова.

Красноярец недавно вернулся из Австрии, где распространяется коронавирус. Пациент находится в инфекционном отделении БСМП. Результаты анализа, который делают в Новосибирске, будет готов через два дня.