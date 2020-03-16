НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Первый канал будет снимать программы без зрителей

Источник:
Sibnet.ru
178 2
Фото: © Sibnet.ru

Первый канал будет снимать все программы без участия зрителей из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия. Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей», — рассказала«Подъёму» Крымова. Такие же меры планируют принять на канале «Россия 1».

Коронавирус в марте проник в Россию. В стране болеет около 70 человек. В мире число заболевших превышает 156 тысяч человек, умерли более 5,8 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
Массовый молебен от коронавируса провели в Кузбассе
Зараженная коронавирусом Куриленко рассказала о ходе болезни
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Как это работает
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 16.03.2020 16:33
Массовый молебен от коронавируса провели в Кузбассе
Сибирь 16.03.2020 15:31
Пожар унес жизни семи человек в Приангарье. ВИДЕО.
Сибирь 16.03.2020 15:08
Метель накроет Новосибирск
Сибирь 16.03.2020 14:25
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9049
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5924
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3986
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
3891
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Самыми недовольными "Россиянами" наверно депутаты государственной думы оказались? Как так, их зрЯплата...

Walet 99

"Единая Россия" в своем Манифесте от 23 декабре 2002года, что после победы на выборах в декабре 2003...

Walet 99

Надо бы в Китай проехать проведать друга.....................

Darkin Sral

США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений, сами каках налепили под названием F-35 и теперь на нас...

Walet 99

Вот таким опросам грош цена...........