Первый канал будет снимать программы без зрителей

Первый канал будет снимать все программы без участия зрителей из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь канала Лариса Крымова.

«С сегодняшнего дня все программы Первого канала, на съемках которых обычно присутствуют зрители, снимаются без их участия. Канал принял такое решение, чтобы не подвергать опасности здоровье людей», — рассказала«Подъёму» Крымова. Такие же меры планируют принять на канале «Россия 1».

Коронавирус в марте проник в Россию. В стране болеет около 70 человек. В мире число заболевших превышает 156 тысяч человек, умерли более 5,8 тысячи человек.