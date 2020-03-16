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Зараженная коронавирусом Куриленко рассказала о ходе болезни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © olgakurylenkoofficial instagram.com/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко рассказала о том, как протекает ее болезнь, у молодой женщины диагностировали коронавирус.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьёз», — написала Куриленко в Instagram.

Актриса известна по ролям подружки Джеймса Бонда в 22-м фильме про суперагента. Также она снималась в фильмах «Обливион», «Смерть Сталина», «Комната желаний» и других. Ранее голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что вместе с супругой заразился коронавирусом.

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