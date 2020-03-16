Метель накроет Новосибирск

Теплая погода до 4 градусов с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в Новосибирске в начале недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Над нами доминирует перенос воздушных масс из районов Атлантики и вызывает неустойчивую погоду в виде снега и мокрого снега. В ближайшие два дня мы ждем порывы ветра до 15-20 метров в секунду», — сказал Ягудин.

По его словам, ночью температура воздуха составит 1-6 градусов мороза, местами до 13 градусов мороза. А днем ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.