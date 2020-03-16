НАВЕРХ

Метель накроет Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
281 1
Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода до 4 градусов с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в Новосибирске в начале недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Над нами доминирует перенос воздушных масс из районов Атлантики и вызывает неустойчивую погоду в виде снега и мокрого снега. В ближайшие два дня мы ждем порывы ветра до 15-20 метров в секунду», — сказал Ягудин.

По его словам, ночью температура воздуха составит 1-6 градусов мороза, местами до 13 градусов мороза. А днем ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Еще по теме
Воздух в Восточной Сибири прогреется до +10 градусов
«Живая» пробка на дороге Алтая восхитила пользователей
Погода в Новосибирске подарит плюс по ночам
Весеннее тепло придет в Восточную Сибирь
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
Как это работает
•
Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Красноярца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 16.03.2020 16:33
Массовый молебен от коронавируса провели в Кузбассе
Сибирь 16.03.2020 15:31
Пожар унес жизни семи человек в Приангарье. ВИДЕО.
Сибирь 16.03.2020 15:08
Метель накроет Новосибирск
Сибирь 16.03.2020 14:25
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
9049
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5924
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3986
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
3891
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара пробил отметку в 75 рублей
•
Россия потратит на поддержку людей и бизнеса 300 млрд рублей
•
Российские власти закрыли границу с Белоруссией
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Самыми недовольными "Россиянами" наверно депутаты государственной думы оказались? Как так, их зрЯплата...

Walet 99

"Единая Россия" в своем Манифесте от 23 декабре 2002года, что после победы на выборах в декабре 2003...

Walet 99

Надо бы в Китай проехать проведать друга.....................

Darkin Sral

США пытаются втянуть Россию в гонку вооружений, сами каках налепили под названием F-35 и теперь на нас...

Walet 99

Вот таким опросам грош цена...........