Российские власти закрыли границу с Белоруссией

Российские власти закроют границу с Белоруссией для передвижения людей, в качестве упреждающего перед угрозой эпидемии, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — цитирует ТАСС председателя российского правительства.

По его словам, это сделано для предотвращения массового распространения коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 27 случаев заражения новым коронавирусом, три человека из них вылечены.