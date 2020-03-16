Российские власти закрыли границу с Белоруссией

Российские власти закроют границу с Белоруссией для передвижения людей, в качестве упреждающего перед угрозой эпидемии, заявил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
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«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — цитирует ТАСС председателя российского правительства.
По его словам, это сделано для предотвращения массового распространения коронавируса.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 27 случаев заражения новым коронавирусом, три человека из них вылечены.