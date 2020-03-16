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Воздух в Восточной Сибири прогреется до +10 градусов

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящая неделя в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии обещает быть теплой, воздух прогреется до +10 градусов. Но в ближайшие дни ожидается сильный ветер, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду, во вторник до 23 метров в секунду. Температура ночью -10… -15, местами -3… -8, в четверг при прояснении до -24 градусов. Днем 0… +5, местами 0… -5, в среду и пятницу до +10 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду, а во вторник до 21 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении -8… -13, во вторник при облачности до +3, в четверг при прояснении до -18 градусов. Днем +5… +10, местами 0… +5, по северным районам -1… -6 градусов.

В Иркутской области местами ночью небольшой снег с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -13… -18, при облачной погоде -7… -12, местами до -24 градусов. Днем +1… +6, местами -3… -8, сообщили иркутские синоптики.

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Зима #Природа #Гео
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