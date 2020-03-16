Новосибирская область закупит ИВЛ из-за коронавируса

Новосибирская область имеет 570 аппретов искусственной вентиляции (ИВЛ) легких, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

ИВЛ нужны в случае лечения тяжелой формы коронавируса. В Москве насчитывается около 5 тысяч аппаратов.

«Наши инфекционные больницы полностью обеспечены расходным материалом. Общее количество ИВЛ 570 штук. Принято решение о дополнительной закупке оборудования для инфекционной больницы №1 и больницы №3», — сказал Хальзов.

Министр не уточнил сколько аппаратов ИВЛ будет закуплено, это зависит от цены одного, так как ведомство имеет определённую сумму денег на покупку. Сумму Хальзов тоже не назвал.