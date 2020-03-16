Турбизнес и авиация получили отсрочку по налогам

Туристические компании и авиаперевозчики получили отсрочку налоговых платежей из-за тяжелой экономической ситуации связанной с распространением коронавируса в мире, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#Деньги Коронавирус оставил Байкал без туристов

Отсрочку в дальнейшем могут получить и другие отрасли. Кроме того, правительство расширит программы льготного кредитования бизнеса.

Мишустин также поручил со вторника отменить любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов, пишет ТАСС со ссылкой на слова премьера.

На первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы в связи с коронавирусом может быть использовано 300 миллиардов рублей. Мишустин попросил крупные корпорации подключить свои ресурсы для противодействия эпидемии коронавируса.

«Зеленый коридор» будет на месяц запущен на таможне с 17 марта для товаров первой необходимости, закупаемых торговыми сетями.