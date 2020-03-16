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Минздрав найдет новосибирцев с рейса с зараженными кемеровчанами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полсотни новосибирцев летели из Москвы вместе с зараженными коронавирусом кемеровчанами, Роспотребнадзор планирует найти всех и отправить на карантин, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Двое жителей Кемерово долетели из Италии до Москвы, а затем до Новосибирска. Затем у них был выявлен коронавирус.

«Жителей Новосибирской области, которые летели этим рейсом, 56 человек. Все, кто летели этим рейсом, на них выходили медицинские работники первичного звена, чтобы всех призвать к карантину, выявить признаки ОРВИ. Но не все жители, которые должны по адресам быть, были определены», — сказал Хальзов.

Это был рейс 7 марта Москва-Новосибирск №1462, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. Она призвала всех, кто на нем летел, вызвать врача. По ее слова, найдены не все, потому что у ведомства есть только адреса прописки, но не все там проживают.

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