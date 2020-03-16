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Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.

Петиция опубликована на сайте Change.org. Она адресована мэру Новосибирска Анатолию Локтю. На утро 16 марта ее подписали более 3 тысяч человек.

По мнению авторов, Терешкова «теперь олицетворяет иные ценности, нежели в эру советской космонавтики», например, она входит в Высший совет партии «Единая Россия».

«Полагаем, что с учетом ее нынешней политической деятельности имени Валентины Терешковой не следует быть увековеченным на карте нашего города. Мы считаем, что имя В.В. Терешковой недостойно занимать место рядом с Лаврентьевым, Коптюгом, Мальцевым, Канторовичем и другими на карте нашего города», — говорится в документе.

По мнению жителей, вариантом может стать переименование в улицу Романтиков.

Улица, которая сейчас носит имя Терешковой, появилась в Академгородке в 1958 году одной из первых. Изначально имела название Обводная, но быстро стала Романтиков. В 1963 году была переименована после полета первой женщины в космос.

Во время второго чтения правок к Конституции Терешкова предложила обнулить президентские сроки и позволить Владимиру Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента.

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