Фильм дня: «Отступники»

«Отступники» отходят от традиционного повествования о мафиози, эта история без лишних эпичных диалогов и размышлений, все получат по заслугам и даже больше.

Сюжет разворачивается вокруг двух лучших выпускников полицейской академии. Они оказались по разные стороны баррикады: один из них — агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой — «крот», внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.

Желание посмотреть фильм появится сразу после изучения актерского состава. Здесь играют Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон, Марк Уолберг и Мартин Шин. При этом главное противостояние происходит как раз между Ди Каприо и Деймоном. Оба актера уже не раз доказали свой профессионализм и «Отступники» очередное этому подтверждение.

Особая заслуга режиссера Мартина Скорсезе, снявшего ремейк по гонконгскому триллеру «Двойная рокировка», в отсутствии каких-либо прелюдий к смерти. Герои погибают без лишних монологов, а все их поступки логичны и оправданы.

Расклад персонажей становится понятным сразу, но чем дальше зритель погружается в сюжет, тем интереснее становится судьба персонаже. Рейтинг IMDb: 8.50.