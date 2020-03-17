Фильм дня: «Отступники»

«Отступники» отходят от традиционного повествования о
мафиози, эта история без лишних эпичных диалогов и размышлений, все получат по
заслугам и даже больше.
Сюжет разворачивается вокруг двух лучших выпускников полицейской
академии. Они оказались по разные стороны баррикады: один
из них — агент мафии в рядах правоохранительных органов,
другой — «крот», внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом
обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь
в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.
Желание посмотреть фильм появится сразу после изучения актерского состава. Здесь играют Леонардо Ди Каприо, Мэтт
Деймон, Джек Николсон, Марк Уолберг и Мартин Шин. При этом главное
противостояние происходит как раз между Ди Каприо и Деймоном. Оба актера уже
не раз доказали свой профессионализм и «Отступники» очередное этому подтверждение.
Особая заслуга режиссера Мартина Скорсезе, снявшего ремейк
по гонконгскому триллеру «Двойная рокировка», в отсутствии каких-либо прелюдий
к смерти. Герои погибают без лишних монологов, а все их поступки логичны и оправданы.
Расклад персонажей становится понятным сразу, но чем дальше зритель погружается в сюжет, тем интереснее становится судьба
персонаже. Рейтинг IMDb: 8.50.