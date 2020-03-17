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Фильм дня: «Отступники»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

«Отступники» отходят от традиционного повествования о мафиози, эта история без лишних эпичных диалогов и размышлений, все получат по заслугам и даже больше.

Сюжет разворачивается вокруг двух лучших выпускников полицейской академии. Они оказались по разные стороны баррикады: один из них — агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой — «крот», внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев.

Желание посмотреть фильм появится сразу после изучения актерского состава. Здесь играют Леонардо Ди Каприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон, Марк Уолберг и Мартин Шин. При этом главное противостояние происходит как раз между Ди Каприо и Деймоном. Оба актера уже не раз доказали свой профессионализм и «Отступники» очередное этому подтверждение.

Особая заслуга режиссера Мартина Скорсезе, снявшего ремейк по гонконгскому триллеру «Двойная рокировка», в отсутствии каких-либо прелюдий к смерти. Герои погибают без лишних монологов, а все их поступки логичны и оправданы.

Расклад персонажей становится понятным сразу, но чем дальше зритель погружается в сюжет, тем интереснее становится судьба персонаже. Рейтинг IMDb: 8.50.



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great_america

Улица Обнуления чем не нравится?

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

Иркут 69

Следствие ведут колобки... 😀Федерального закона о госсовете нет, как нет его полномочий и состава......