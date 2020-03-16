Учащихся Новосибирска отправили на карантин

Школьники и дошколята в Новосибирской области с 16 марта переходят на свободное посещение учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил журналистам в понедельник министра образования региона Сергей Федорчук.

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Начиная с понедельника все школьники и воспитанники учреждений дошкольного образования имеют право на свободное посещение. Родители должны уведомить руководство школы или детского сада, что ребенок не будет присутствовать на занятиях.



Эти же правила актуальны для студентов средне-специальных учебных заведений. А студенты вузов полностью перейдут на дистанционное обучение. Это федеральный приказ, сообщил министр образования области.



В связи с опасной эпидемиологической обстановкой руководство региона также решило продлить каникулы. Раньше дети должны были отдыхать с 23 по 31 марта, а будут — с 18 марта по 1 апреля.

В пятницу Минобразования РФ отправило в регионы рекомендации Роспотребнадзора об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. Регионам поручили предусмотреть возможность дистанционного обучения, принять усиленные меры к дезинфекции и контролю за графиком уборки и проветривания помещений.