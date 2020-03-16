Шипулин выделил ключевую проблему российского биатлона

Российские биатлонисты плохо смотрелись в сезоне, и одна из причин этого — отсутствие команды, высказался бронзовый призер Олимпийских игр и многократный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин.

«Сейчас как таковой команды у нас нет. Все сидят по разным углам, и это, считаю, ключевая проблема российского биатлона. Нам не хватает какого-то связующего звена, которое всех объединит. Например, когда я работал с тренером Крючковым, команда была как семья и могла друг за друга перегрызть глотку», — сказал Шипулин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-спортсмен считает, что команда показала регресс по сравнению с прошлым годом. По пятибалльной шкале он поставил «три с минусом».

«Да, есть золотая медаль чемпионата мира, но по сезону команда смотрелась очень плохо. Мне нет смысла кого-то выгораживать», — оценил Шипулин.

По итогам сезона-2019/20 российские биатлонисты завоевали семь медалей. На чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве отличился только Александр Логинов — золото в спринте и бронза в гонке преследования 12,5 километра.