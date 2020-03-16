Фадеев назвал Наргиз лицемерной лгуньей

Продюсер Максим Фадеев высказался о своих отношениях с бывшими подопечными, среди которых певица Наргиз. С ней у него до сих пор продолжается конфликт.

«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — сказал Фадеев о Наргиз каналу НТВ.

Конфликт между продюсером и певицей начался летом 2019 года. Тогда лейбл расторг контракт с исполнительницей, отменив все выступления. Наргиз в социальных сетях назвала продюсерский центр Фадеева сектой, а самого продюсера — тираном.

В марте Наргиз сообщила о своем сотрудничестве с продюсером Виктором Дробышем. Она подписала с ним контракт на выгодных условиях. Но и этому союзу напророчили недолгую жизнь.

«Есть поговорка: горбатого исправит только могила. С Фадеевым Наргиз поступила плохо. И с Дробышем так же сделает», — сказал ее бывший концертный директор Сергей Лавров «Собеседнику».