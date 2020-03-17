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Эксперты рассчитали срок выхода мировой экономики из пике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/pasja1000

Мировые биржи пережили рекордное со времен Великой депрессии падение. Индексы Британии, Германии и Франции обвалились более чем на 20%, Италии — почти на 30%, японский индекс Nikkei и американский — потеряли 18%, а долларовый индекс РТС Московской биржи стал меньше на четверть.

Нефть пережила самый глубокий обвал цен за последние 30 лет: с 50 до почти 30 долларов за баррель. Под давлением падающих нефтяных котировок упала российская валюта: за неделю курс доллара вырос до 73 рублей, евро — до 81 рубля.

В этой ситуации крайне востребованными стали мнения экспертов о сроках восстановления рынков, инвестиционных трендах, форекс-курсах. «Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок», — приводит РГ мнение аналитика ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко.

По его словам, рынок вступает в фазу медвежьего тренда, который продлится достаточно долго. И здесь уже ситуация во многом будет зависеть и от мер поддержки экономики со стороны монетарных властей.

Так, Федеральная резервная система США на внеочередном заседании снизила диапазон ключевой процентной ставки до 0,00–0,25% с предыдущего значения 1,00–1,25%. Также принято решение возобновить количественное смягчение, путем скупки облигаций на общую сумму 700 миллиардов долларов.

Зависит от Европы

Очень многое будет решать ситуация на нефтяном рынке, на котором ведущие производители вступили в ценовое противоборство. «Нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов», — сказал «Вестям» гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

#Деньги
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Вице-премьер Андрей Белоусов уверен, что рынок нефти ждет отскок «Я не очень верю в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету: ни странам-производителям, ни странам-потребителям нефти», — отметил он.

По оценке ООН, пандемия обойдется мировой экономике в 1 триллион долларов. Накопленный Россией запас прочности позволит поддержать уровень жизни и выполнять все социальные обязательства в полном объеме, заверяют российские экономисты.

Позитивный импульс может придать прохождение Китая через пик распространения коронавируса. А как скоро мировая экономика пойдет на поправку зависит от того, сможет ли Европа также же быстро купировать эпидемию и вернуться к нормальной жизни, подчеркивают эксперты.

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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

great_america

Улица Обнуления чем не нравится?

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?