Фильм дня: «Разлом Сан-Андрес»

Фильм-катастрофа рассказывает о мощном землетрясении,
которое приводит к массовой гибели людей, и о героизме, на который способен
человек ради любимых людей.
Главный герой фильма — пилот спасательного вертолета Рэй. Во
время мощного землетрясения в Калифорнии ему предстоит отыскать свою дочь. В надежде,
что его ребенок все еще жив, он отправляется в смертельно
опасное путешествие через весь штат.
Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон. Брутальный
актер отлично вписывается в атмосферу катастрофы. Весь его образ уже дает
понять зрителю, что мир будет спасен, но это не мешает с опаской наблюдать за
происходящим — кадры в картине действительно пугают.
Режиссер Бред Пэйтон снял «Разлом Сан-Андрес» в совершенно
классическом стиле фильма-катастрофы. Это одновременно плюс и минус
кинокартины. Главное, что увидит зритель — отчаянная борьба со стихией, страх
погибающих людей и желание выжить.