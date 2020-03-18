НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Разлом Сан-Андрес»

Источник:
Sibnet.ru
75 1

Фильм-катастрофа рассказывает о мощном землетрясении, которое приводит к массовой гибели людей, и о героизме, на который способен человек ради любимых людей.

Главный герой фильма — пилот спасательного вертолета Рэй. Во время мощного землетрясения в Калифорнии ему предстоит отыскать свою дочь. В надежде, что его ребенок все еще жив, он отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон. Брутальный актер отлично вписывается в атмосферу катастрофы. Весь его образ уже дает понять зрителю, что мир будет спасен, но это не мешает с опаской наблюдать за происходящим — кадры в картине действительно пугают.

Режиссер Бред Пэйтон снял «Разлом Сан-Андрес» в совершенно классическом стиле фильма-катастрофы. Это одновременно плюс и минус кинокартины. Главное, что увидит зритель — отчаянная борьба со стихией, страх погибающих людей и желание выжить.



Еще по теме
Фильм дня: «Отступники»
Фильм дня: «Миллион для чайников»
Фильм дня: «Город воров»
Фильм дня: «Простая просьба»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил голосование по изменению Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Определены самые надежные российские банки
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
Как это работает
•
Где затаился коронавирус: самые опасные предметы
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Тувы заявил, что еще не готов умирать
Сибирь 18.03.2020 09:45
Производство антималярийных лекарств из полыни создадут в Кольцово
Сибирь 18.03.2020 09:30
Коронавирус привезли в Хакасию из Германии
Сибирь 17.03.2020 22:59
Два Алтая признали убежищем от коронавируса
Сибирь 17.03.2020 19:52
Самое популярное
Инфекционист назвала лучший антисептик
12750
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
11511
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
10139
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
5924
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назначил голосование по изменению Конституции
•
Выросло число заболевших коронавирусом в России
•
Определены самые надежные российские банки
•
Названы скрытые переносчики коронавируса
Подробности
•
Российские компании уходят на добровольный карантин
•
Огород или квартира: где дают дешевую «сельскую ипотеку»?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Опасные и быстрые: какой градусник выбрать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Правительство увидело погружение России в новую реальность
70
Конституционный суд одобрил правку Конституции
39
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
36
Терешкова рассказала про секретный разговор с Путиным
35