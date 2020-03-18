Фильм дня: «Разлом Сан-Андрес»

Фильм-катастрофа рассказывает о мощном землетрясении, которое приводит к массовой гибели людей, и о героизме, на который способен человек ради любимых людей.

Главный герой фильма — пилот спасательного вертолета Рэй. Во время мощного землетрясения в Калифорнии ему предстоит отыскать свою дочь. В надежде, что его ребенок все еще жив, он отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат.

Главную роль в фильме исполнил Дуэйн Джонсон. Брутальный актер отлично вписывается в атмосферу катастрофы. Весь его образ уже дает понять зрителю, что мир будет спасен, но это не мешает с опаской наблюдать за происходящим — кадры в картине действительно пугают.

Режиссер Бред Пэйтон снял «Разлом Сан-Андрес» в совершенно классическом стиле фильма-катастрофы. Это одновременно плюс и минус кинокартины. Главное, что увидит зритель — отчаянная борьба со стихией, страх погибающих людей и желание выжить.