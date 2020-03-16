Предлагающие лекарство от коронавируса мошенники объявились в Кузбассе

Мошенники, предлагающие людям лекарство от коронавируса или тесты для его выявления, появились в Кузбассе, сообщил глава региона Сергей Цивилёв в социальных сетях.

«Появились мошенники, которые пытаются заработать на сложившейся ситуации. Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни», — отметил он.

По словам губернатора, злоумышленники стараются обмануть людей старшего поколения. Они наиболее уязвимы и для преступников, и для нового вируса.

Пожилым людям рекомендовано реже посещать общественные места и не пользоваться общественных транспортом в часы пик. Следует чаще мыть руки с мылом и протирать предметы влажными салфетками для дезинфекции.

В Кемеровской области подтверждено два случая коронавируса, он обнаружен у жителей, которые вернулись из Италии в марте. В регионе введен режим повышенной готовности «с целью противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19» до 30 апреля.