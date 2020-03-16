НАВЕРХ

Спасатели вытащили застрявшего на крыше подростка в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
174 1

Спасатели вытащили подростка, застрявшего на крыше заброшенного здание в Новосибирске, сообщает Муниципально-аварийная служба.

В воскресенье рядом со зданием поликлиники №29 на улице Тамбовская в Новосибирске подростки забрались внутрь заброшенного задния, один из них находится на крыше здания, самостоятельно спуститься не может, требуется помощь спасателей.

С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребёнок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели с помощью слесарного инструмента расширили проём убрав часть сетки, и 11-летний ребёнок перебрался с крыши внутрь здания. Он закричал: «Свобода». Спасатели провели с подростком беседу и передали его родителям.

Еще по теме
Минздрав найдет новосибирцев с рейса с зараженными кемеровчанами
Военный вертолет в Чите случайно выстрелил в жилой дом из пушки
Театр «Глобус» в Новосибирске загорелся перед детским спектаклем
Отмечены первые случаи заражения коронавирусом внутри России
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин создал спецорган для борьбы с коронавирусом
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
•
Россия ограничила авиасообщение с Европой
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Минздрав найдет новосибирцев с рейса с зараженными кемеровчанами
Сибирь 16.03.2020 13:26
Учащихся Новосибирска отправили на карантин
Сибирь 16.03.2020 12:55
Житель Читы сделает из самолетов тренажеры и ресторан
Сибирь 16.03.2020 12:21
Предлагающие лекарство от коронавируса мошенники объявились в Кузбассе
Сибирь 16.03.2020 11:30
Самое популярное
WhatsApp начнет автоматически удалять сообщения
8497
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
5901
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
3940
Обвиняемый в убийстве 7 лет скрывался в тайнике на балконе в Ачинске
3826
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин создал спецорган для борьбы с коронавирусом
•
Торговые сети создадут запасы на случай паники
•
Россия ограничила авиасообщение с Европой
•
Часть россиян лишат права на приобретение оружия
Подробности
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
131
Путин получит право быть президентом до 2036 года
109
Правительство увидело погружение России в новую реальность
65
Саудовская Аравия нанесет «атомный удар» в нефтяной войне с Россией
43
Путина возмутили огромные зарплаты глав госкомпаний
37