Спасатели вытащили застрявшего на крыше подростка в Новосибирске

Спасатели вытащили подростка, застрявшего на крыше заброшенного здание в Новосибирске, сообщает Муниципально-аварийная служба.

В воскресенье рядом со зданием поликлиники №29 на улице Тамбовская в Новосибирске подростки забрались внутрь заброшенного задния, один из них находится на крыше здания, самостоятельно спуститься не может, требуется помощь спасателей.

С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребёнок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели с помощью слесарного инструмента расширили проём убрав часть сетки, и 11-летний ребёнок перебрался с крыши внутрь здания. Он закричал: «Свобода». Спасатели провели с подростком беседу и передали его родителям.