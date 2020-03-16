«Живая» пробка на дороге Алтая восхитила пользователей

Известный алтайский фотограф Светлана Казина опубликовала фотографию с «пробкой» из стада овец на дороге. Пользователи оставили десятки одобрительных комментариев под записью.

«Да, да, да, и у нас бывают пробки на дорогах. Мееекающие и бееекающие дорожные пробки. Почти без шума и с экологически чистыми выхлопными газами. И никакой навигатор тут не поможет, только улыбка», — написала фотограф.

Подписчики в комментариях назвали этот вид пробок самыми экологичными, как и вырабатываемые ими «выхлопные газы».

«Очень радуют такие пробки. Можно ещё коров, лошадей», «Обожаю эти самые пробки», «Пробки-попки шерстяные», «Такая пробка приятные мысли с улыбкой рождает!» — прокомментировали пользователи.