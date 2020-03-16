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Военный вертолет в Чите случайно выстрелил в жилой дом из пушки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Военный вертолет Ми в Чите в субботу произвел непреднамеренный выстрел, снаряд попал в многоквартирный дом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, выстрел был осуществлен в тот момент, когда винтокрылая машина находилась на земле и специалисты занимались техобслуживанием штатного вооружения. Непреднамеренный залп был произведен из 23-миллиметровой авиационной пушки.

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«При обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — цитирует «Военное обозрение» представителя пресс-службы.

Снаряд попал в жилой дом. Пострадавших нет. По данным очевидцев пострадал балкон одного из жителей. Военные готовы выплатить компенсацию за причиненный ущерб. О точном его характере пока официально не сообщается. На данный момент на месте инцидента работает комиссия, выясняющая причины.

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