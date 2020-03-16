Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»

Актер Дмитрий Красилов стал любимцем зарубежных блогеров после выхода клипа на песню «Uno» группы Little Big для Евровидения, хотя ранее молодого человека не взяли в проект «Танцы» на ТНТ.

Красилов исполнил вог в клипе «Uno», как только видео опубликовали в Сети, зрители сразу узнали в молодом человеке бывшего участника шоу «Танцы». Там Дмитрий Красилов тоже танцевал вог, но его в проект не взяли. Теперь, после участия в клипе Little Big, парень стал настоящей звездой.

Зарубежные блогеры, обсуждая клип России для Евровидения, выделили Красилова. «Он такой забавный, он такой мужественный, он потрясающий», — сказал о танцоре видеоблогер Дебан Адереми, а ведущие YouTube-канала Toy Goy отметили, что Красилов настоящее украшение выступления, и он обязательно должен быть на сцене Евровидения.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Группа Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе — к ним присоединились певица Флорида Чантурия из группы «Ленинград» и Юрий Музыченко (группа The Hatters).