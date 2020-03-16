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Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dimakrasilove instagram.com/dimakrasilove

Актер Дмитрий Красилов стал любимцем зарубежных блогеров после выхода клипа на песню «Uno» группы Little Big для Евровидения, хотя ранее молодого человека не взяли в проект «Танцы» на ТНТ.

Красилов исполнил вог в клипе «Uno», как только видео опубликовали в Сети, зрители сразу узнали в молодом человеке бывшего участника шоу «Танцы». Там Дмитрий Красилов тоже танцевал вог, но его в проект не взяли. Теперь, после участия в клипе Little Big, парень стал настоящей звездой.

Зарубежные блогеры, обсуждая клип России для Евровидения, выделили Красилова. «Он такой забавный, он такой мужественный, он потрясающий», — сказал о танцоре видеоблогер Дебан Адереми, а ведущие YouTube-канала Toy Goy отметили, что  Красилов настоящее украшение выступления, и он обязательно должен быть на сцене Евровидения.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Группа Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе — к ним присоединились певица Флорида Чантурия из группы «Ленинград» и Юрий Музыченко (группа The Hatters).


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