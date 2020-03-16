Торговые сети создадут запасы на случай паники

Торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом создают запас товаров, продуктовые магазины не будут закрыты, сообщил Минпромторг.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Наличие пустых полок не говорит о том, что товара нет. Выкладка происходит ритмично, и товар может находится в подсобных помещениях, в пути, в машине или в распределительном центре.

В министерстве добавили, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно. Поэтому гражданам следует рационально подходить к покупкам.

Торговые сети должны в понедельник представить данные о запасах социально значимых товаров, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят «Ашан», X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry.

В число социально значимых товаров входят говядина, свинина, баранина (все за исключением бескостного мяса), курица (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, подсолнечное и сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб, вермишель, рис, пшено, гречка, картошка, капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.