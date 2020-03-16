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Путин создал спецорган для борьбы с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил также состав рабочей группы из 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Среди других участников группы - первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

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В состав рабочей группы также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ряд других чиновников.

Своим распоряжением Путин также рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлены угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, принять участие в деятельности новой рабочей группы.

Обеспечение функционирования этой структуры возложено на правительство РФ и управление президента по обеспечению деятельности Госсовета.

По данным на вечер воскресенья, 15 марта, всего в России зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом. Большинство — 60 пациентов — россияне.

Тема: Распространение коронавируса
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